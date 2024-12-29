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«Мне тяжело и непривычно, но я не смирился». Евгений Чернов — о своей роли в «Ростове»

«Мне тяжело и непривычно, но я не смирился». Евгений Чернов — о своей роли в «Ростове»
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о своей роли в команде на фоне редкого появления в стартовом составе.

– Но в итоге вы поняли, почему Вахания заменил вас на левом фланге?
– Моё мнение: «Ростов» стремится к омоложению. На перспективу ближайших лет. Может, появится возможность участвовать в еврокубках. Поэтому приоритет отдаётся тем, кто помоложе. Я принимаю это. И понимаю свою роль в команде.

– Насколько это тяжело принять психологически?
– А кто сказал, что я принял такую ситуацию? Нет. Каждый день я тренируюсь и составляю конкуренцию. Да, мне тяжело и непривычно. Я очень хочу играть, не смирился с этой ситуацией. И сейчас, во время отпуска, это особенно понимаю, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Чернов провёл пять матчей в РПЛ без результативных действий.

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