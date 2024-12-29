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Футболист «Ростова» Чернов выступил в поддержку судей РПЛ

Футболист «Ростова» Чернов выступил в поддержку судей РПЛ
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об арбитрах в Российской Премьер-Лиге.

— Как вы считаете, существует ли хотя бы одна команда в мире или в РПЛ, которая может быть довольна тем, как её судят?
— Кажется, в отношении судей какая-то нездоровая повестка. Я хотел бы высказаться в их поддержку: это тоже люди, которые могут ошибаться. Плюс есть видеоассистенты, эксперты. Постоянно внедряются новые правила, меняются трактовки. Не знаю, как в их головы вмещает столько информации. Все люди делают ошибки: футболисты, тренеры, спортивные директора. Работу судей тоже надо уважать. А у нас привыкли их только критиковать. Всегда и во всём они виноваты.

— Вы уже много лет в футболе. Нет ощущения, что с каждым годом внимания к этой проблематике всё больше? И почему так?
— Может, развитие соцсетей. И рядовой болельщик, который не особо пристально погружён в футбол, посмотрел матч и решил высказаться. Заходит в какой-нибудь канал и выражает свою позицию. Это же самое лёгкое. Никто не хочет погружаться в нюансы, заглядывать глубже, — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне 32-летний Чернов провёл во всех турнирах за клуб девять матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Полное интервью с Евгением Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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