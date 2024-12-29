Евгений Чернов ответил, думали ли игроки «Ростова» о потенциальной отставке Карпина

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос об отставке главного тренера клуба Валерия Карпина.

– Карпин в этот непростой период много говорил о судьях. И постоянно отвечал на вопросы о своём увольнении. Был ли хоть один момент, когда вы подумали, что он сейчас может на эмоциях подать в отставку?

– Не было. Георгич часто даёт громкие интервью, мы уже привыкли. Но понимали, что команду он не бросит. Внутри чувствовалось, что он уверен и понимает, как преодолеть этот этап, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Ростов» идёт седьмым в РПЛ с 26 очками.

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