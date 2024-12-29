Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Чернов ответил, думали ли игроки «Ростова» о потенциальной отставке Карпина

Евгений Чернов ответил, думали ли игроки «Ростова» о потенциальной отставке Карпина
Комментарии

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос об отставке главного тренера клуба Валерия Карпина.

– Карпин в этот непростой период много говорил о судьях. И постоянно отвечал на вопросы о своём увольнении. Был ли хоть один момент, когда вы подумали, что он сейчас может на эмоциях подать в отставку?
– Не было. Георгич часто даёт громкие интервью, мы уже привыкли. Но понимали, что команду он не бросит. Внутри чувствовалось, что он уверен и понимает, как преодолеть этот этап, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Ростов» идёт седьмым в РПЛ с 26 очками.

Карпин: я не видел баннер с призывом вернуть Дзюбу

Материалы по теме
«Карпина у нас в ресторане не видел, а Онопко заходил». Где сейчас легенда Ростова Гацкан
Эксклюзив
«Карпина у нас в ресторане не видел, а Онопко заходил». Где сейчас легенда Ростова Гацкан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android