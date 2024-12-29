Евгений Чернов: в начале сезона наступило непонимание, почему я присел на скамейку

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мыслями о том, почему получает мало игрового времени в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— У вас только пять матчей в РПЛ. Так мало, возможно, не было с сезона-2018/2019, когда вы ещё бегали за «Зенит». Как вы сами отвечаете на вопрос, почему так происходит?

— Здесь можно много рассуждать. Я планирую написать об этом большой пост в своём телеграм-канале. Но если тезисно, из летнего отпуска я вернулся с прекрасным настроением, первое время всё получалось. Потом начался чемпионат и наступило непонимание, почему я присел на скамейку. Однако работать надо было продолжать. А дальше — принятие той роли, которая сейчас у меня есть. Да, я не игрок стартового состава. Но много помогаю на тренировках, даю советы. И хочу показать: даже если ты проводишь пять матчей за полгода, ты не должен бросать якорь. Непонятно, что будет завтра или через неделю. Всегда должен быть готовым, — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне 32-летний Чернов провёл во всех турнирах за клуб девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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