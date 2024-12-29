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Daily Mail предположил, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились

Daily Mail предположил, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес женой во время церемонии Globe Soccer Awards.

Издание Daily Mail обратило внимание на эту необычную деталь в спиче легендарного бомбардира, несколько раз выходившего на сцену во время гала-вечера по поводу вручения наград лучшим футболистам мира. Криштиану, благодаря за очередные награды своих близких, назвал Джорджину «моя жена».

По мнению английского таблоида, это означает, что Роналду и его пассия тайно поженились и пока никому не сообщают об этом.

Напомним, Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке.

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