Мадридский «Реал» может усилить состав защитником «Тоттенхэма» — Relevo

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 23-летнему центральному защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, нидерландский футболист обладает всеми качествами, которые хотят видеть в защитнике в стане «сливочных». При этом «Реал» по-прежнему продолжает проявлять интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба.

В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме «Реал» вплотную приблизился к историческому достижению в Ла Лиге

Самый дорогой трансфер в истории футбола: