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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 19-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 19-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 29 декабря, матчем «Лестер» — «Манчестер Сити» стартует 19-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 19-го тура АПЛ сезона-2024/2025:

29 декабря, воскресенье.

  • 17:30 мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»;
  • 18:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»;
  • 18:00 мск. «Фулхэм» — «Борнмут»;
  • 18:00 мск. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»;
  • 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»;
  • 20:15 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».

30 декабря, понедельник.

  • 22:45 мск. «Ипсвич Таун» — «Челси»;
  • 22:45 мск. «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
  • 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»;

1 января, среда.

  • 20:30 мск. «Брентфорд» — «Арсенал».
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