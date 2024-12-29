Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 19-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 29 декабря, матчем «Лестер» — «Манчестер Сити» стартует 19-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.
Расписание матчей 19-го тура АПЛ сезона-2024/2025:
29 декабря, воскресенье.
- 17:30 мск. «Лестер» — «Манчестер Сити»;
- 18:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»;
- 18:00 мск. «Фулхэм» — «Борнмут»;
- 18:00 мск. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»;
- 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»;
- 20:15 мск. «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».
30 декабря, понедельник.
- 22:45 мск. «Ипсвич Таун» — «Челси»;
- 22:45 мск. «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
- 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»;
1 января, среда.
- 20:30 мск. «Брентфорд» — «Арсенал».
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии