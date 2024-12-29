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Евгений Чернов рассказал о целях «Ростова» на весеннюю часть сезона

Евгений Чернов рассказал о целях «Ростова» на весеннюю часть сезона
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос о цели команды на нынешний сезон.

– Цель Ростова на весну всё та же – не вылететь?
– Даже чуть больно слышать такие слова о клубе. Конечно, хочется бороться за более высокие места. Состав у нас позволяет это делать. Теперь важно доказать это делом. А не просто говорить. Тем более мы в «Ростове» за свои слова отвечаем, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала 26 очков и на текущий момент располагается на седьмой строчке.

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