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Асхабадзе — о кандидатах в исполком РФС: надеюсь, они будут представлять интересы клубов

Асхабадзе — о кандидатах в исполком РФС: надеюсь, они будут представлять интересы клубов
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением о результатах общего собрания Российской Премьер-Лиги, на котором были выбраны кандидаты в исполком Российского футбольного союза.

— Удовлетворены итогами общего собрания?
— Рабочая встреча, итогами удовлетворён. В исполком выбраны кандидаты, надеюсь, в исполкоме они будут консолидированной позицией представлять интересы клубов.

— Чего вы как руководитель клуба РПЛ ожидаете от членов исполкома, которые выдвинуты лигой?
— В первую очередь — защиту и продвижение интересов лиги в целом. Всех 16 клубов в целом, — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

В качестве кандидатов в исполком РФС были выбраны Ахмед Айдамиров, Арташес Арутюнянц и Дмитрий Гафин.

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