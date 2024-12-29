«Буду рассматривать все сценарии». Чернов ответил на вопрос о возможном уходе из «Ростова»

Защитник российского футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов прокомментировал свой возможный уход из команды.

– Появлялись ли мысли о возможном уходе?

– Я адекватно воспринимаю происходящее. И ещё раз повторюсь: хочу играть в футбол. И все сценарии, чтобы получить желаемое, я буду рассматривать.

– У вас 120 матчей за «Ростов». Можно ли сказать, что это главная команда в вашей карьере?

– В 115 матчах я был твёрдым игроком стартового состава. И, конечно, это крутое время. Провести 13 матчей за «Зенит», за который ты болел с детства, – тоже класс. Провести сезон в «Тосно» в прекрасном коллективе, когда тебе все помогают, – тоже ценно. Сыграть за «Краснодар» в Лиге чемпионов – счастье. Я не могу разделить, что главное, а что не главное. Везде были какие-то особенные моменты, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.