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Александер-Арнольд не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал» — Liverpool Echo

Александер-Арнольд не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал» — Liverpool Echo
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Английское издание Liverpool Echo опровергло информацию, ранее появившуюся в газете Marca, что правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сообщил руководству мерсисайдцев о желании покинуть клуб, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом, и присоединиться к мадридскому «Реалу».

По информации источника, будущее защитника по-прежнему остаётся неопределённым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
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