«Коринтианс» и «Форталеза» заинтересованы в переходе 37-летнего Давида Луиса — Скира

Центральным защитником «Фламенго» Давидом Луисом интересуются два бразильских клуба. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 37-летнего футболиста готовы пригласить «Коринтианс» и «Форталеза» на правах свободного агента по окончании контракта с действующим клубом в январе.

Давид Луис играет в составе «Фламенго» с 2021 года. В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А защитник провёл 23 матча, записав на свой счёт три забитых мяча. Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.