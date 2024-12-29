Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд Бут рассказал о Рождестве в Германии

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался по поводу того, как в Германии относятся к Рождеству и к Новому году.

«Чего мне вспоминать? Дети до сих пор живут в Швейцарии, в Цюрихе. Для швейцарцев, немцев Рождество — большой праздник. Новый год они так не отмечают. Собираются семьями, дарят подарки. Я своих детей тоже поздравил с Рождеством, а мы в России будем отмечать 7 января», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Владимир Бут выступал за дортмундскую «Боруссию» с 1995 по 2000 год на позиции полузащитника. За это время футболист провёл на поле за клуб 76 матчей, в которых восемь раз поразил ворота соперника.