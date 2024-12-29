«Мы пахали, а нам залетало почти всё». Чернов — о кризисном отрезке «Ростова»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о кризисном отрезке команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и как им удалось выйти из кризиса.

– «Ростов» завершил первую часть на седьмом месте. И возглавляет группу, которая преследует топов. Можно ли лучше или на данный момент это предел?

– Наверное, всегда можно лучше. У нас получилось отличное начало сезона, реально показывали классный футбол. Пусть и не всегда с желаемым результатом. Потом – неудачный отрезок осенью, когда совсем не побеждали. Хорошо, что в конце получился суперпериод перед паузой («Ростов» победил в четырёх матчах РПЛ подряд. – Прим. «Чемпионата»).

– Как вы к нему пришли?

– Мы с июля в постоянной работе. Принципиально ничего не менялось. Пахали и рассчитывали, что вот-вот что-то изменится. В итоге нам залетало почти всё, а в ворота соперника – ничего. Однако посыл от тренеров был такой: «Ребята, мы работаем на максимуме, но сейчас такой период. И он обязательно закончится». К счастью, так и случилось. Мы продолжали делать то, что делали, и это дало результат.

Ведь такая же история, как у нас, сейчас происходит с «Манчестер Сити». Обсуждали это с Виталием Витальевичем Кафановым. Спросил у него, что происходит с командой. Он ответил, что это временно. И они должны проявить характер. Но сейчас мы видим, что дело не только в характере. Мы вышли из этого кризиса, а они в него угодили – и пока не могут ничего сделать, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.