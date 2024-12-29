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«Фенербахче» готов предложить Де Брёйне зарплату в £ 250 000 в неделю — The Times

«Фенербахче» готов предложить Де Брёйне зарплату в £ 250 000 в неделю — The Times
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«Фенербахче» готов предложить 33-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне заработную плату в размере £ 250 000 в неделю после вычета налогов в случае его перехода в турецкий клуб. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в стане «горожан» не исключают, что могут продлить контракт с бельгийским футболистом, заканчивающийся грядущим летом, ещё на год, однако он должен доказать, что по-прежнему способен демонстрировать высокий игровой уровень. Помимо «Фенербахче», интерес к Де Брёйне проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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