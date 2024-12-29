Игрок «Ростова» Чернов отреагировал на слухи об уходе Глебова в «Динамо»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал слухи об уходе капитана команды Данила Глебова в московское «Динамо».

– Данила Глебова снова отправляют в «Динамо» и «Спартак». Не писали ему?

– Пропустил этот момент. От вас впервые слышу. Ничего об этом не знаю, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» ведёт переговоры по переходу Глебова. Указывалось, что сумма трансфера капитана ростовского клуба может составить € 9-10 млн.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.