Парфёнов — о «Спартаке»: бросается в глаза, как здорово команда готова физически

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал игру своей бывшей команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высокую плотность в турнирной таблице.

«В первую очередь бросается в глаза, как здорово команда готова физически. В конце года многие просели, но только не красно-белые. Правда, никому из грандов не удалось пройти стартовую часть сезона без спадов. Все выдавали мощные отрезки, которые сменялись неудачными сериями. Даже «Зенит» в декабре умудрился уступить «Крыльям Советов» и «Акрону». То же самое можно сказать о «Локомотиве» и «Краснодаре». Южане вот вроде бы почти не допускали осечек, а в заключительных четырёх турах 2024-го набрали всего три очка. Стабильности нет ни у кого. Отсюда повышенная плотность в таблице. То одни взлетят вверх, то другие. Игра в догонялки. Болельщики могут только порадоваться такой интриге», — приводит слова Парфёнова RT.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».