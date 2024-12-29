Парфёнов: Цымбаларь — один из лучших футболистов в истории чемпионатов России

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об экс-футболисте красно-белых Илье Цымбаларе, ушедшем из жизни в декабре 2013 года в возрасте 44 лет.

«Нужно сохранять память о великом мастере. Подобные мероприятия как раз этому способствуют. Самое важное, что он объединял в себе уникальный талант с выдающимися человеческими качествами. Я бы вообще назвал его одним из лучших футболистов в истории чемпионатов России», — приводит слова Парфёнова RT.

Напомним, Цымбаларь стал шестикратным чемпионом России в составе московского «Спартака». Также он выиграл с красно-белыми два Кубка страны и три Кубка Содружества. Пять раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России — был первым в 1994, 1995, 1996, 1998 годах, а в 1993-м занял второе место. За свою карьеру он также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи». Цымбаларь закончил с профессиональным футболом в 2002 году.