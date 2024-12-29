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Спортдиректор «Черноморца» Бут назвал цель команды на 2025 год

Спортдиректор «Черноморца» Бут назвал цель команды на 2025 год
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Спортивный директор новороссийского «Черноморца», выступающего в Первой лиге, Владимир Бут рассказал о главной цели команды на 2025 год.

«2024 год был непростым для «Черноморца». В прошлом году мы решили задачу не вылететь из Первой лиги. Было очень нервозно, прошлую зиму мы вообще закончили на последнем месте. Летом мы не очень хорошо стартовали, но с приходом Василенко ситуация выправилась. И сейчас мы боремся за первую четвёрку, чтобы попасть в стыковые матчи за выход в РПЛ.

Это и есть наша цель на новый, 2025 год. У нас одно очко до четвёртого и третьего места. Нам нужно прилагать все усилия, выигрывать большинство оставшихся матчей. Впереди у нас сборы в Турции, потом в Сочи. Нужно попытаться сделать всё возможное, чтобы попасть в стыки. «Балтика» и «Торпедо» оторвались, мы будем стараться и их догонять», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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