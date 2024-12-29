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Роман Широков: не вижу, в чём состав «Спартака» принципиально слабее состава «Зенита»

Роман Широков: не вижу, в чём состав «Спартака» принципиально слабее состава «Зенита»
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос, уступает ли нынешний состав красно-белых составу санкт-петербургского клуба.

«Я перед стартом сезона вам говорил, что не вижу, в чём он слабее зенитовского. Вопрос в том, чтобы найти свою игру, объединиться вокруг лидера. Не вижу, в чём они принципиально слабее — за исключением одной позиции, левого защитника, но один человек не играет в футбол и даже Дуглас Сантос ошибается. Для «Спартака» плохо, что чемпионат прервался», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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