Широков: россиянам «Спартака» надо прибавлять, я бы пошёл в аренду, чтобы всё доказать

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков предложил, как можно поступить российским футболистам красно-белых, которые потеряли место в основном составе команды.

— Те россияне, которые сидят на лавке — Зиньковский, Игнатов, Хлусевич — действительно слабее иностранцев? Вас это расстраивает, что они не играют?

— Станкович их видит в тренировочном процессе, он понимает их состояние. И не будет же он не ставить их во вред себе. Им надо прибавлять. Но если идёт такая история, я бы на их месте ушёл в аренду, чтобы доказать и вернуться. Потому что в этой ситуации теряется уверенность. Её обрести можно, только играя постоянно. Чтобы вернуться, Зиньковскому, Игнатову нужно играть. Костяк сформирован, весной играть будут те, кто играл осенью. Сейчас самое время идти и доказывать в другом месте, чтобы весной себя проявить. А летом получить шанс вернуться, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место. В 1-м туре после возобновления РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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