Футболист «Ростова» Чернов рассказал, чем занимается в отпуске на островах

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, как проводит время в отпуске.

– Общественность начала скучать по РПЛ с первого дня паузы. Как с этим у футболистов и конкретно у вас?

– Сейчас момент, когда хочется меньше пользоваться телефоном и ничего не читать. Наслаждаться временем с семьёй. Недавно понял: в какой-то момент точно выключил режим созидателя и включил наблюдателя. Так что мы сейчас на море. А я наблюдаю за счастливыми лицами детей, жены и себя. Нужно перезагрузиться. Был тяжёлый год, надо отключиться.

– Даже не читаете ленты новостей?

– В курсе каких-то. Но не очень глубоко погружён.

– Ваше главное развлечение в отпуске?

– Беру детей, надеваем маски и занимаемся снорклингом. У меня дочка подросла, она с удовольствием плавает на риф и наблюдает. Тут нет особых развлечений, так что это одно из основных. Везде разный риф, поэтому всегда интересно. Я лично очень хочу увидеть черепаху, но пока этого ни разу не удавалось. В дикой природе встретить её – большая редкость. Даже увидеть акулу и ската проще.

– Есть ли какие-то дела или необычные увлечения, которые вы реализуете в отпуске?

– Здесь их не так много: проводим много времени с Сергеем Петровым и его семьёй. Придумываем что-то на песке – игры с ракетками, теннисбол. Активностей всё равно хочется, ведь сложно всё время лежать на пляже, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Самые титулованные футбольные клубы России: