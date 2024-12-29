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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Милана» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Милана» — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в 27-летнем центральном защитнике «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим не против подписания нового центрального защитника, поскольку контракты Гарри Магуайра и Виктора Линделёфа заканчиваются грядущим летом. «Манчестер Юнайтед» уже проявлял интерес к Томори в 2023 году.

В нынешнем сезоне Томори принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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