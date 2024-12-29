Рио Фердинанд объяснил, почему не считает Арне Слота лучшим тренером АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил свой выбор лучшего тренера между Арне Слотом, работающим в «Ливерпуле», и Энцо Мареской из лондонского «Челси».

«Нет, нет, нет, я считаю, что он [Слот] великолепен. Но я хочу сказать, что уровень изменений в клубах очень разный. Мареска ещё больше сократил отставание. У Слота была чудесная команда. Руководство в «Челси» настолько раздроблено, что об этом пишут в газетах через день.

У Слота сменился спортивный директор, но ситуация по-прежнему стабильная. Шума нет. Когда Клопп был там, шума тоже не было.

Я сражаюсь за Мареску. Ему приходилось тушить больше пожаров, чем, наверное, в половине лиг. И он их тушил», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и расположился на первой строчке в английской Премьер-лиге. «Челси» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков за 18 матчей.