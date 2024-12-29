Евгений Чернов: молодой игрок сказал: «Почему ты не играешь, но радуешься в случае побед?»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, как относится к своей роли в команде.

– Было ли общение с Карпиным на этот счёт – каким он видит в принципе ваш статус в команде? То есть человека, который готов страховать?

– У меня – нет. Я из тех футболистов, которые никогда не ноют. И не просят объяснить что-то. Если тренер посчитает нужным, он подойдёт. Ко мне не подходили. Поэтому я сам делал выводы, исходя из своего опыта.

– Это же странно. Ладно вы – опытный футболист, но ведь в такой ситуации может оказаться 18-20-летний парень.

– Я себя вспоминаю в 18-20 лет. И мне было важно, чтобы тренер тогда подходил и объяснял мою роль в команде. Это сильно мотивировало. И я был готов рвать. Знаю очень много молодых футболистов, которые тоже подходят и интересуются моим мнением. Недавно один из них сказал: «Как так, почему ты не играешь, но радуешься в случае побед?» Отвечал: «Поверь, в твоём возрасте у меня голова кипела, если я не играл!» Сейчас действительно воспринимаешь чуть проще. Но только из-за опыта. А не из-за исчезнувшего желания играть.

– Как можно вернуть прежнюю роль в команде?

– Мне сложно сказать. Тяжело уже что-то вернуть. Учитывая, что команда идёт на седьмом месте. Сейчас я принимаю эту роль, но что будет завтра или 10 января – я не знаю, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.