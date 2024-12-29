Евгений Чернов: интересна медиаактивность. Буду развивать телеграм-канал и YouTube

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о своих планах на будущее. Футболист отметил, что пока не видит себя тренером, а вот медиаактивность вызывает интерес.

– Контракт с «Ростовом» у вас до 2026 года. Когда футболисту 32, уже возникают мысли, что будет после?

– Конечно. Сейчас не вижу себя тренером. Это работа 24 на 7, а я и так мало вижу свою семью. Так что готов посвящать себя своей семье. У нас есть множество хобби, мест, которые мы хотим посетить. Какое-то дело у меня будет для души, но пока не готов его озвучивать.

Медиаактивность мне тоже интересна. Телеграм-канал, YouTube – всё это я буду развивать. Есть определённые цели – к этому буду идти. Но это всё потом – сейчас я соскучился по футболу. И люблю его. Когда пойму, что не скучаю, – тогда закончу, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.