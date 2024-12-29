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В «Реале» не видят сценария, при котором Анчелотти будет уволен до конца сезона — Relevo

В «Реале» не видят сценария, при котором Анчелотти будет уволен до конца сезона — Relevo
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В мадридском «Реале» не видят вариантов, при которых главный тренер команды Карло Анчелотти может быть уволен до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, после поражений «сливочных» в матчах с «Ливерпулем» и «Атлетиком» в клубе начали ожидать, что в скором времени итальянский специалист будет уволен. Однако ситуация и настроения в испанском гранде изменились после убедительной победы «Реала» во встрече 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (0:3).

Подчёркивается, что в «Королевском клубе» очень ценят Анчелотти и могут предложить ему должность в структуре «Реала» после того, как он перестанет тренировать его.

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