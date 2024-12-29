Евгений Чернов: знакомые говорят — можешь расслабиться. Но я не могу

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, было ли в его жизни что-то, о чём можно жалеть.

– Вообще, у вас карьера довольно насыщенная: играли за «Зенит», «Краснодар», хоть и родились в Томске. Есть ли что-то, о чём жалеете?

– Недавно мы говорили с помощником тренера вратарей в автобусе. И я ему задал вопрос: «Николаевич, вы о чём-то жалеете?» И он начал рассказывать какие-то вещи. Я же абсолютно ни о чём не жалею. Понимал, что отдавал и отдаю себя футболу полностью.

Мне, кстати, звонят знакомые ребята, которые уже закончили. Спрашивают, почему не играю. И добавляют: мол, раз такая ситуация, то можно и расслабиться. Но я не могу. Просто не могу отдаваться на 80%. Чтобы как раз потом отвечать на вопрос о сожалениях, – сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.