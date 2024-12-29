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Колыванов: расстроюсь, если Бителло уйдёт из «Динамо» — таких мало в РПЛ

Колыванов: расстроюсь, если Бителло уйдёт из «Динамо» — таких мало в РПЛ
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился мнением о потенциальном уходе полузащитника Бителло из «Динамо».

«До начала чемпионата ещё полтора месяца. Если «Динамо» отдают Бителло, наверное, уже приметили замену. Найдут. Игрок он однозначно качественный, но в футболе нужна стабильность, особенно игрокам его позиции. А Бителло то играет ярко, то проводит далеко не лучшие матчи. Нужен человек, который и в обороне исполнял бы функции. В середине поля отбирал.

Но Бителло, конечно, техничный, умненький футболист. Возможно, «Динамо» потеряет в качестве, если он уйдёт. И я, если честно, расстроюсь. Такие, как Биттело, всегда нравятся: он играет нестандартно, у него своя техника, мышление. Таких футболистов очень мало в РПЛ. Конечно, если никого не брать, это приличная потеря для «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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