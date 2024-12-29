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Райс — о Льюисе-Скелли: этот парень очень особенный, он может подняться на вершину

Райс — о Льюисе-Скелли: этот парень очень особенный, он может подняться на вершину
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклайн Райс поделился мнением о воспитаннике клуба, 18-летнем Майлзе Льюисе-Скелли.

«Он может подняться на вершину, этот парень просто особенный, очень особенный. Для 18-летнего парня быть таким хорошим, таким умным, таким сильным – это как будто его построили в лаборатории! Я сказал ему это на днях, это просто смешно, насколько он хорош, но ему предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Майлз Льюис-Скелли провёл за клуб в английской Премьер-лиге пять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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