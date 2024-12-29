«Ман Сити» может купить пять футболистов для преодоления игрового кризиса — The Times

«Манчестер Сити» включил в свой трансферный шорт-лист пять футболистов, которые способны помочь команде преодолеть возникший у неё игровой кризис. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «горожане» рассматривают полузащитника «Ньюкасла» Мартина Субименди и хавбека «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в качестве замены для травмированного Родри. Также английский клуб проявляет интерес к хавбеку «Баварии» Джамалу Мусиале и игроку «Байера» Флориану Вирцу. «Манчестер Сити» хочет укрепить линию обороны, в связи с чем рассматривает кандидатуру защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

После 18 матчей чемпионата Англии «горожане» набрали 28 очков и занимают седьмое место.

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