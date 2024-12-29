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Бывший футболист «Алании» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Бывший футболист «Алании» Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
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Бывший футболист владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили, который победил на выборах президента Грузии в декабре 2024 года, официально вступил в должность.

Он начал политическую карьеру в 2016 году, когда был избран в парламент страны от партии «Грузинская мечта». В конце ноября 2024 года Кавелашвили стал единственным кандидатом от правящей партии на пост президента Грузии.

Михаилу Кавелашвили 53 года. Помимо родной Грузии, значительную часть своей карьеры он провёл в различных швейцарских клубах, за которые выступал на позиции нападающего. С 1996 по 1999 год он играл в Англии за «Манчестер Сити». Также он является чемпионом России сезона-1995 в составе владикавказской «Алании». По итогам сезона-1995 Кавелашвили, выступавший на позиции форварда, был включён в список 33 лучших игроков чемпионата России под первым номером на своей позиции.

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