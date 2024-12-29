Парфёнов рассказал, какие зарплаты и премиальные были в «Текстильщике»

Бывший главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о премиальных в клубе из Иванова.

— Какие самые большие премиальные мог сформировать в то время «Текстильщик»?

— Не буду врать. Во-первых, курс был 27-30 рублей за доллар. У нас были зарплаты по 100 000 рублей во Второй лиге, 125 000 рублей. Премиальные, наверное, были по 25-30 000 рублей. Хорошие деньги были. Руководство старалось. У ребят было питание после тренировок, предоставляли жильё, — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Российский специалист занимал должность главного тренера «Текстильщика» с 2012 по 2015 год. За этот период команда под руководством Парфёнова приняла участие в 100 матчах во всех турнирах, в которых 56 раз одержала победу, 23 раза сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

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