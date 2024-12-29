Главный тренер «Галатасарая» высказался об интересе к Пауло Дибале

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал интерес со стороны своего клуба к нападающему итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале.

«Он очень ценный игрок. Каждый тренер этого хочет. Если мы что-то делаем, мы должны делать это тайно. В Турции всё происходит очень открыто. Это меня беспокоит», — приводит слова Бурука турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Пауло Дибала провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе футболиста в турецкий «Галатасарай».