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Главный тренер «Галатасарая» высказался об интересе к Пауло Дибале

Главный тренер «Галатасарая» высказался об интересе к Пауло Дибале
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Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал интерес со стороны своего клуба к нападающему итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале.

«Он очень ценный игрок. Каждый тренер этого хочет. Если мы что-то делаем, мы должны делать это тайно. В Турции всё происходит очень открыто. Это меня беспокоит», — приводит слова Бурука турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Пауло Дибала провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе футболиста в турецкий «Галатасарай».

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