Все тренеры «МЮ» имели проблемы с Рашфордом, его хотят продать не из-за зарплаты — Миттен

Крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда хотят продать не из-за его высокой заработной платы, о чём ранее появлялась информация в СМИ, а из-за нарушения им дисциплины. Об этом сообщает журналист The Athletic Энди Миттен.

«У каждого предыдущего тренера [«Манчестер Юнайтед»] были проблемы с Маркусом Рашфордом. Я общался с ними об этом. Они рассказали мне по секрету то, что происходило ещё много лет назад.

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Рашфорда из-за его зарплаты? Нет. Я думаю, что тренер обладает большим правом голоса по этому вопросу. Он [Рубен Аморим] делает всё так, как он хочет. Аморим — улыбчивый убийца и сторонник дисциплины», — сказал Миттен в эфире talkSPORT.

Напомним, Рашфорд не был включён в заявку манкунианцев на несколько последних матчей. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может продать его нынешней зимой.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: