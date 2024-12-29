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«Порту» интересуется защитником «Брайтона» Валентином Барко — Фабрицио Романо

«Порту» интересуется защитником «Брайтона» Валентином Барко — Фабрицио Романо
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Аргентинский защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Валентин Барко, выступающий на правах аренды за «Севилью», интересен «Порту». Об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, португальский клуб заинтересован в переходе 19-летнего защитника в январское трансферное окно. Решения по трансферу пока не принято. Отмечается, что переход может состояться, так как «Брайтон» досрочно возвращает футболиста из аренды, при этом сам клуб особо не рассчитывает на игрока.

«Севилья» арендовала у «Брайтона» Валентина Барко минувшим летом. За испанский коллектив защитник провёл семь игр и не отметился результативными действиями.

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