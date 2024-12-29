Парфёнов: таких тренеров, как Абаскаль, миллион. Он запомнился разве что ажиотажем

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, дал ли что-то красно-белым экс-тренер Гильермо Абаскаль.

«Я думаю, что нет. Чем он запомнился? Каким-то ажиотажем разве что. Откуда он пришёл? Я даже не могу вспомнить. Может, он и хороший тренер. Но таких, как он — миллион. А почему он? Какая-то цепочка должна же сложиться. Но есть Гаттузо, Пирло, это фигуры, личности», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

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