Александр Филимонов: российские клубы зря недооценивают Аленичева

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Александр Филимонов поделился мнением по поводу назначения бывшего полузащитника красно-белых Дмитрия Аленичева на должность главного тренера в один из российских клубов.

«Трудно сказать, был бы сейчас «Спартак» на третьем месте, если бы его тренировал Аленичев. Насколько понимаю, в команде сейчас много факторов влияют. Но российские клубы его зря недооценивают», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.