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Парфёнов — о «Зените»: в такой исторический момент необходимо сохранять титул

Парфёнов — о «Зените»: в такой исторический момент необходимо сохранять титул
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Давайте признаем откровенно: порой действующие чемпионы теряют очки, поскольку где-то им не хватает мотивации. Со стороны кажется, будто настрой не всегда на должном уровне. Но чтобы понимать причины происходящего, необходимо находиться внутри. Истину знают только Сергей Семак и руководство клуба. Думаю, во время зимних сборов до футболистов конкретно донесут, что вообще-то в такой исторический момент необходимо сохранять титул», — приводит слова Парфёнова RT.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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