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Агент Сафонов: Станкович — лучший тренер РПЛ прямо сейчас

Агент Сафонов: Станкович — лучший тренер РПЛ прямо сейчас
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Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, кто является лучшим тренером Российской Премьер-Лиги на текущий момент.

«Лучший тренер РПЛ прямо сейчас — Станкович. Назову именно его, потому что «Спартак» набрал приличный ход. Шесть побед кряду — это вам не шутки. И главное, что по качеству игры они очень хороши», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Сербский специалист занял должность главного тренера «Спартака» минувшим летом. После 18 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и на текущий момент занимают третье место. В 1-м туре после возобновления РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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