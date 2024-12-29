Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Атлетико» — журналист Конур

Мадридский «Атлетико» заинтересован в том, чтобы арендовать у «Ливерпуля» 27-летнего крайнего нападающего Федерико Кьезу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Наполи», «Ювентус» и «Интер» также рассматривают вариант с арендой итальянского футболиста.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» минувшим летом. За этот период он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 123 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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