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«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Кайла Уокера — The Sun

«Манчестер Сити» определился с потенциальной заменой Кайла Уокера — The Sun
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» определил защитника «Ноттингем Форест» Олу Айну как потенциальную замену для игрока «горожан» Кайла Уокера. Об этом сообщает The Sun.

По информации СМИ, Хосепу Гвардиоле нравятся игровые характеристики Айну, в особенности главного тренера «Манчестер Сити» привлекает возможность защитника играть на обоих флангах. Контракт футболиста с «Ноттингем Форест» истекает летом 2025 года, а это значит, что «горожане» могут уже зимой вести переговоры с игроком об условиях индивидуального контракта при переходе в клуб летом в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Ола Айна провёл за «Ноттингем Форест» в английской Премьер-лиге 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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