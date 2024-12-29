Мартин Субименди не хочет переходить в «Ман Сити» из-за конкуренции с Родри — The Times

25-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди не хочет переходить в «Манчестер Сити» в качестве замены травмированному игроку «горожан» Родри. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, Субименди, несмотря на желание «Ман Сити» его приобрести, намерен остаться в испанском клубе, поскольку опасается высокой конкуренции с Родри, когда тот вернётся после травмы.

Напомним, Родри проходит процесс реабилитации после травмы крестообразной связки, которую он порвал во время сентябрьского матча АПЛ с «Арсеналом» (2:2). «Манчестер Сити» активно ищет потенциальную замену для травмированного игрока.

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом Сосьедад» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.