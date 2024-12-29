Хосеп Гвардиола назвал главную причину неудач «Манчестер Сити» в последнее время

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что является главной причиной неудач его команды в последних матчах.

«Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков. А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 18 сыгранных встреч «Манчестер Сити» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити».