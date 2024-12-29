«Ньюкасл» запросил за нападающего Исака рекордную для АПЛ сумму — The Telegraph

«Ньюкасл» готов расстаться со шведским нападающим команды Александером Исаком за € 181 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, этот трансфер может стать самой дорогостоящей продажей и самой дорогой покупкой в английской Премьер-лиге, при условии, что игрок перейдёт в другой английский клуб.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Арсенал». Также был интерес со стороны «ПСЖ», мадридского «Реала» и «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 25-летний Исак сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста. Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 75 млн.