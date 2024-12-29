AS: «Реал» согласовал контракт с Александер-Арнольдом, вероятность его перехода — 90%

Мадридский «Реал» согласовал условия личного контракта с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, переход английского футболиста в испанский гранд завершён на 90%. На текущий момент не хватает только подписи Александер-Арнольда в контракте, которую, согласно регламенту, он сможет поставить начиная с 1 января. Подчёркивается, что защитник продолжает отклонять предложения «Ливерпуля» о пролонгации трудового соглашения, заканчивающегося грядущим летом.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Рекорды «Ливерпуля»: