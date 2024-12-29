Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: «Реал» согласовал контракт с Александер-Арнольдом, вероятность его перехода — 90%

AS: «Реал» согласовал контракт с Александер-Арнольдом, вероятность его перехода — 90%
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» согласовал условия личного контракта с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, переход английского футболиста в испанский гранд завершён на 90%. На текущий момент не хватает только подписи Александер-Арнольда в контракте, которую, согласно регламенту, он сможет поставить начиная с 1 января. Подчёркивается, что защитник продолжает отклонять предложения «Ливерпуля» о пролонгации трудового соглашения, заканчивающегося грядущим летом.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Трент Александер-Арнольд Подробнее
Материалы по теме
Александер-Арнольд не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Реал» — Liverpool Echo

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android