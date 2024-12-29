Парфёнов — об игре «Спартака»: когда одерживаешь победы, будешь кайфовать

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об игре красно-белых под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

«Да, серб — в какой-то мере прекрасный мотиватор, который заряжает футболистов позитивом. Но он занимает свой пост с мая. Поверьте, все эмоции от данного события давно улеглись. Со стороны кажется: парни получают удовольствие на поле. Однако когда одерживаешь победы, разумеется, будешь кайфовать. А вспомните неудачный отрезок в сентябре, когда красно-белые разошлись миром с махачкалинским «Динамо», позволили спастись московскому в компенсированное время, уступили «Краснодару» и «Локомотиву». Разве тогда новый штаб носили на руках? Поэтому хочется, чтобы команда обрела стабильность. Да и сам Станкович, уверен, этого желает. Ведь главная задача любого тренера как раз и заключается в том, чтобы вверенную ему дружину не бросало из стороны в сторону», — приводит слова Парфёнова «RT на русском».

Сербский специалист занял должность главного тренера «Спартака» минувшим летом. После 18 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и на текущий момент занимают третье место. В 1-м туре после возобновления РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 2 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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