Килиан Мбаппе попал в символическую сборную 2024 года Лиги 1 по версии L'Equipe

Известная французская ежедневная национальная спортивная газета L'Equipe опубликовала свою версию команды 2024 года французской Лиги 1.

Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Уилфрид Синго («Монако»);

Полузащитники: Усман Дембеле, Витинья, Брэдли Баркола (все — «ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»);

Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).

Летом Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, после истечения контракта с французским «ПСЖ».