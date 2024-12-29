Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе попал в символическую сборную 2024 года Лиги 1 по версии L'Equipe

Килиан Мбаппе попал в символическую сборную 2024 года Лиги 1 по версии L'Equipe
Комментарии

Известная французская ежедневная национальная спортивная газета L'Equipe опубликовала свою версию команды 2024 года французской Лиги 1.

Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Уилфрид Синго («Монако»);

Полузащитники: Усман Дембеле, Витинья, Брэдли Баркола (все — «ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»);

Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).

Летом Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, после истечения контракта с французским «ПСЖ».

Материалы по теме
Рыночная стоимость Килиана Мбаппе уменьшилась на € 20 млн — Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android