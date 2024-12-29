Килиан Мбаппе попал в символическую сборную 2024 года Лиги 1 по версии L'Equipe

Известная французская ежедневная национальная спортивная газета L'Equipe опубликовала свою версию команды 2024 года французской Лиги 1.
Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:
Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»);
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»), Уилфрид Синго («Монако»);
Полузащитники: Усман Дембеле, Витинья, Брэдли Баркола (все — «ПСЖ»), Пьер Ле-Мелу («Брест»);
Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал» Мадрид).
Летом Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, после истечения контракта с французским «ПСЖ».