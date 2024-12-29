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«Реал» продолжает рассчитывать на Милитао, несмотря на второй разрыв «крестов» — Marca

«Реал» продолжает рассчитывать на Милитао, несмотря на второй разрыв «крестов» — Marca
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В мадридском «Реале» на повестке дня не стоит вопрос о поиске нового центрального защитника, поскольку в клубе продолжают рассчитывать на Эдера Милитао, порвавшего крестообразные связки в начале минувшего ноября. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в стане «сливочных» готовы ждать восстановления бразильского футболиста и прогнозируют, что он окончательно поправится к началу сезона-2025/2026. В «Королевском клубе» продолжают рассматривать Милитао как одного из главных футболистов спортивного проекта «сливочных».

Защитник порвал крестообразные связки второй раз в карьере. Впервые это произошло в августе 2023 года.

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