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Каннаваро является главным кандидатом на должность тренера «Динамо» Загреб — Романо

Каннаваро является главным кандидатом на должность тренера «Динамо» Загреб — Романо
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным претендентом на должность тренера загребского «Динамо». Об этом сообщил Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Итальянец будет первым выбором на должность главного тренера в хорватском клубе в случае, если Ненад Бьелица, занимающий эту должность на данный момент, будет уволен по решению руководства клуба. В «Динамо» считают Фабио Каннаваро идеальным кандидатом на эту должность и он находится на первом месте в их списке.

«Динамо» Загреб набрало 29 очков в 18 матчах и расположилось на третьей строчке в хорватской Первой лиге.

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